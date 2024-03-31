Flaş... Flaş.. Tüm sandıklar kapandı

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bugün sandık başına gitti. 32 ilde saat 16.00'da sandıklar kapanırken, kalan illerde de sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandıklarda oy sayma işlemine geçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona ermişti.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.