Son dakika... 32 ilde sandıklar kapandı

Türkiye seçimini yaptı.

Sonuçları merakla beklenen 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri 32 ilde sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 16.00'da sona erdi.

Oy sayımın başlamasıyla beraber sandıklardan çıkacak olan çarpıcı sonuçlar YENİÇAĞ Haber Merkezi'ne ulaşmaya başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından sonuçlar en hızlı şekilde YENİÇAĞ'dan öğreneceksiniz...