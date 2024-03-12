Flaş… Flaş… Yunanistan Türkler için 'kapıda vize' için tarihini açıkladı. İlk etapta 5 ada

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… Yunanistan Türkler için 'kapıda vize' için tarihini açıkladı. İlk etapta 5 ada
Yunan adalarına yönelik hızlı vize işlemlerindeki gecikmeler, Atina'da tartışma konusu olurken, Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, “kapıda vize” uygulamasının başlangıç tarihini duyurdu.

Yunanistan'ın, Türk turistlere ilk etapta beş Ege adasında bu uygulamayı sunmayı hedeflediği belirtildi.

Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, beş Ege adasında Türk vatandaşlarına yönelik "kapıda vize" programının 30 Mart'ta başlamasını umduğunu ifade etti.

Gerapetritis, PASOK partisinden milletvekili Yorgos Nikitiadis'in, Türk turistler için planlanan hızlı vize uygulamasının neden geciktiğine dair parlamentoya sunduğu soru önergesine cevap verdi.

Nikitiadis, programın başlangıcının 1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelendiğini, ancak bu tarihin de aşıldığını dile getirmişti.

Gerapetritis, programın çeşitli bakanlıklar arasındaki koordinasyon ihtiyacı nedeniyle geciktiğini ve beş adayı kapsayan pilot uygulamanın ardından hayata geçirileceğini açıkladı.

Ayrıca Gerapetritis, diğer adaların da programa katılma isteğinde bulunduğunu, fakat Şengen bölgesi kısıtlamaları sebebiyle "kapıda vize" uygulamasının sınırlı sayıda adada kalacağını belirtti.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki son dönemdeki olumlu ilişkilerin ardından, Ege'deki on ada için Türk turistlere vize verileceği duyurulmuştu.

Avrupa Birliği'nin onayıyla, Yunanistan ilk etapta beş Ege adasında Türk vatandaşlarına "kapıda vize" sunmayı planlamaktadır.

Yunanistan, "kapıda vize" uygulaması sayesinde Ege adalarına en az 1,5 milyon Türk turist çekmeyi umuyor.

Bu uygulama ile Türk turistler, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarında kapıda vize alıp bir haftalık tatil yapabilecekler.

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