Vizesiz Yunan adası seferleri için bilet fiyatları açıklandı

Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına, kapıda vize uygulamasının başlayacağı duyuruldu. 6 Nisan’da sefer yapacağını duyuran İDO, bilet satışlarına geçen hafta başladığını ifade etti. İDO hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına sefer yapılacağını duyurdu.

Seferihisar-Samos seferlerinin sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün yapılacağı, ağustos ayında ise haftanın her günü olacağı duyuruldu. Kuşadası-Samos Seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacağı aktarıldı.

"NİSAN AYINDA EGE DENİZİ’NDE SAMOS SEFERLERİ BAŞLIYOR"

“İDO Ege” ve “İDO Akdeniz” adında iki gemiyle Samos seferlerinin başlayacağı gemilerin Seferihisar Sığacık Teos Marina'dan ve Kuşadası Ege Port'tan kalkış yapacağı belirtildi. İDO'nun Ege Adaları'na yönelik seferlerde yüksek hızlı deniz otobüsleri kullanacağı belirtilirken konuyla ilgili konuşan İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “Filomuzda 5 feribot, 24 deniz otobüsü ve 18 arabalı vapur olmak üzere toplam 47 gemi ve 35 iskele bulunuyor. İDO olarak Marmara Bölgesi’nde yılda yaklaşık 11 milyon araç ve 35 milyon yolcuya bin 250 çalışanımızla hizmet vermek üzere yolcu ve araç taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyoruz. Nisanda Ege Denizi’nde Samos seferlerimize başlıyoruz. 449 kişi kapasiteli hızlı deniz otobüslerimiz ile Ege kıyılarından adalara olan ulaşım süresini kısaltarak güvenli, hızlı ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunmayı hedeflemekteyiz. Seferihisar-Samos arasını 1 saate, Kuşadası-Samos arasını yarım saate düşürdüğümüz seferlerimizin bilet satışlarını başlattık. Gemilerimizin İzmir’deki ana bağlama ve kalkış yeri olan Sığacık Teos Marina, İzmir merkeze 45 kilometre mesafede olup yaklaşık 30-40 dakikalık yolculukla ulaşılıyor. İzmir’den Seferihisar-Sığacık’a belediye otobüsleri bulunuyor. Gemilerimizin Kuşadası’ndaki ana bağlama noktası Kuşadası Ege Port olup, Kuşadası’nın Merkezi’nde” ifadelerini kullandı.

BİLETLER NASIL ALINACAK?

Samos seferleri için biletler egeadalari.ido.com.tr adresinden, İDO satış ofislerinden, yetkili acentelerden ve çağrı merkezlerinden alınabilecek. Seferihisar - Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 35 Euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 49 Euro olarak aktarıldı. Yolculuğun yaklaşık 1 saat olarak ifade edildi. Kuşadası - Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 41 Euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 52 Euro, yolculuk yaklaşık yarım saat olacağı aktarıldı.

VİZE İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Samos Adası'na giriş için geçerli bir pasaport ve Schengen ya da kapı vizesi gerekirken pasaportun geri dönüş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerliliği olacağı ve 10 yıldan eski olmaması gerektiği ifade edildi. İDO'nun bu hatlarında araçlı yolcu taşıması yapılmadığı aktarıldı.