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Galatasaray'da Giresun maçı öncesi flaş gelişme

Giresunspor maçın öncesi Galatasaray'da 3 isim kadroya alınmadı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:49
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Flaş gelişme. Giresun maçında 3 oyuncu yok

Galatasaray'da Giresun maçı öncesi flaş gelişme
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Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi son dakika gelişmesi yaşanıyor.
A Spor'un aktardığı bilgiye göre; Sarı-Kırmızılılarda 3 futbolcu, zorlu Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı. Patrick van Aanholt, Haris Seferovic ve Yusuf Demir, Karadeniz ekibine karşı forma giyemeyecek.
Öte yandan sakatlığı bulunan Mathias Ross da kadroda yer almadı.
BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ
Sarı-Kırmızılı takımda ayrılığı gündemde olan ve kadroya alınmayan Patrick van Aanholt ve Seferovic ile Kasımpaşa ilgileniyordu.
Galatasaray Haris Seferovic'i sezon başında büyük umutlarla transfer etmiş ancak oyuncu performansıyla sınıfta kalmış ve forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Terim döneminde transfer edilen Patrick van Aanholt da Okan Buruk'un gözünden düşmüş ve oyuncuyla ayrılık kararı alınmıştı. 

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