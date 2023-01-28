Okan Buruk kararını verdi. Giresun'da ilk 11'ini belirledi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu akşam Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Bahattin Şimşek.
Sarı kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, zorlu maçta sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Galatasaray'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.
Giresunspor'un muhtemel 11'i de şöyle:
Onurcan, Hayrullah, Arias, Senghor, Alper, Savicevic, Murat Cem, Sergio, Görkem, Sainz, Bajic.
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