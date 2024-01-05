Flaş haber. Kadın gazeteci öldürüldü. Kaldırımda yürürken vurdular

Korkunç dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 44 yaşındaki gazeteci Tülay Dağaşan 2 yıl önce boşandığı eşi Şefik Karaali ile karşılaştı.

Dağaşan, eski eşi tarafından soak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunlardan 3’ünün boynuna isabet etmesi sonucu Dağaşan ağır yaralandı.

Dağaşan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şefif Karaali ise kayıplara karıştı. Karaali’nin Dağaşan’ı olaydan önce tehdit ettiği de iddia edildi.

Polis ekipleri her yerde Karaali’yi arıyor. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Darıca Belediye Başkanı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olayı kınadı.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,"Darıca’mızda görev yapan basın mensubu Tülay kardeşimizin erkek şiddeti sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını temenni ediyor, hayatını kaybeden Tülay Dağaşan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.