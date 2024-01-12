Kucağındaki bebeğini almaya çalıştığı eşini yerlerde sürükledi. Trafikte kadına şiddet

Kaynak: İHA
Kucağındaki bebeğini almaya çalıştığı eşini yerlerde sürükledi. Trafikte kadına şiddet
İstanbul Pendik'te aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen çift arasında çıkan kavgada koca, ikiz çocuklarından birini zorla almak için eşini otomobille yerde sürükledi.

Olay, öğle saatlerinde İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu belirtilen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı.

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İKİZ ÇOCUKLARIN BİRİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte erkek şahıs eşinin kucağında bulunan ikiz çocuklardan birini çekerek araca almaya çalıştı. Çocuğunun kıyafetlerini tutarak geri almaya çalışan genç kadın, eşinin aracı hareket ettirmesi sonucu yerde sürüklendi.

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Şahsın çocuğu kaçırma girişimi, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile engellendi. Yaşanan o anlar olaya şahit olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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