Adı Galatasaray ile anılan Firmino kararını verdi

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak Firmino hakkında Klopp'tan açıklama geldi.

''ŞAŞIRDIM''

Firmino'nun geleceği hakkında konuşan Alman teknik adam; "Şaşırdım mı? Evet biraz, kalabilirdi de ancak gitmeyi seçti buna saygı duyuyorum." dedi.

''ŞU ANDA VEDA İÇİN ZAMAN YOK''

Klopp sözlerini şu ifadelerle sürdürdü;

"Şu anda bir veda ya da başka bir şey için zaman yok, sezonun ilerleyen günlerinde bunun için yeterli zaman var. Bence rakip olarak gelse bile insanların onu görmekten gerçekten mutlu olacağı oyunculardan biri."

KENDİSİNİ BARCELONA'YA ÖNERDİ

Adı Galatasaray'la da anılan Brezilyalı yıldızın, kendisini Barcelona'ya önerdiği iddia edildi.

PERFORMANSI

Liverpool formasıyla birer Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan yıldız forvet 354 maçta 108 gol atıp 79 asist yaptı.