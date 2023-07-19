Flaş iddia: Türkiye ile Yunanistan arasında kırmızı çizgi anlaşması mı yapıldı

Yunan medyası, NATO Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki görüşmelerden sonra bir anlaşma için zemin hazırlandığını öne sürdü.

Flaş iddia: Türkiye ile Yunanistan arasında kırmızı çizgi anlaşması mı yapıldı

Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı Ankara-Atina hattında dikkat çekici bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Yunan medyası, NATO Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki görüşmelerden sonra normalleşme adımını geliştirecek bir anlaşma için zemin hazırlandığını iddia etti.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, tarafların bir mutabakat metni için görüştüğünü ve her iki ülkenin dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Giorgos Gerapetritis’in görüşmeleri gerçekleştirdiğini yazarken, iki tarafın da karşı ülkenin “kırmızı çizgilerine” dokunacak konularda gerilimi tırmandırıcı açıklamalar ve ifadeler yapmamasının vurgulandığı belirtildi.

Yunan medyasındaki haberlerde anlaşma konusunda dışişleri bakanlığı seviyesinde uzlaşıldığı öne sürüldü.

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