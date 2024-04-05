Flaş…Flaş… Borsa rekor tazeledi

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş…Flaş… Borsa rekor tazeledi
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde rekor tazeledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 yükselişle 9.275,88 seviyesinden başlamıştı. Gün içinde yüzde % 5'in üzerinde yükselerek rekor tazeledi.

BİST 100 endeksi 16.55’te 9.588 seviyesine ulaştı.

rekor5nisan.jpgEndekste günlük artış yüzde 4'ü aştı. Sektörel endeksler bazında bakıldığında sanayi endeksindeki yüzde 4'ü aşan yükseliş dikkat çekti.

Bankacılık endeksinde ise yüzde 3'lük artış görüldü.

Gün içinde fiyatlamalara yön veren haber akışlarından biri Yapı Kredi'de hisse alımına ilişkin görüşme haberi oldu.

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