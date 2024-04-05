Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar

AVRASYA TÜNELİ

Avrasya Tüneli'nde yalnızca 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyor. Tek yön olarak hesaplanan Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 1. sınıf araçlar için 53 TL, 2. sınıf araçlar için ise 79,5 TL olarak değişiyor. Gece tarifesi için ise Avrasya Tüneli geçiş ücreti 1. sınıf araçlarda 26,50 TL, 2. sınıf araçlarda ise 39,75 TL oluyor. Gündüz tarifesi 05:00 - 23:59 saatleri arasında, gece tarifesi ise 00:00 – 04:59 saatleri arasında uygulanıyor.