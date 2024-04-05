Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar

Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı köprü ve otoyollar ücretli olacak. Ancak Yap-İşlet-Devret yöntemi ile yapılan yollar paralı olmaya devam edecek.
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Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili ile ilgili düzenlediği basın toplantısında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı köprü ve otoyolların bayram boyunca ücretsiz olduğunu açıklamıştı.

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Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar 2

Konuyla ilgili yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında bir ayrıntı dikkat çekti. Kararda Yap-İşlet-Devret yöntemi ile yapılan köprü ve otoyolların ücretsiz olmadığı vurgulandı.

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Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar 3

İşte ücretli olacak köprü ve otoyollar...

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Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar 4

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Araç Sınıfı 1 Ücreti: 290,00 TL

Araç Sınıfı 2 Ücreti: 465,00 TL

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Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar 5

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Araç Sınıfı 1 Ücreti: 35,00 TL

Araç Sınıfı 2 Ücreti: 45,00 TL

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Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar 6

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Araç Sınıfı 1 Ücreti: 295,00 TL

Araç Sınıfı 2 Ücreti: 370,00 TL

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Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar 7

KUZEY MARMARA OTOYOLU:

Otomobil: 89,50 TL

Hafif ticari araç: 143 TL

Motosiklet:62,50

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Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar 8

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

Otomobillerde; Osmangazi Köprüsü 290 TL, Bursa Kuzey 380, TL Manisa Turgutlu 675, TL İzmir Çıkış 710 TL.

Hafif ticari araçlarda; Osmangazi Köprüsü 465 TL, Bursa Kuzey 615 TL, Manisa Turgutlu 1.080 TL, İzmir Çıkış 1.140 TL.

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Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar 9

AVRASYA TÜNELİ

Avrasya Tüneli'nde yalnızca 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyor. Tek yön olarak hesaplanan Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 1. sınıf araçlar için 53 TL, 2. sınıf araçlar için ise 79,5 TL olarak değişiyor. Gece tarifesi için ise Avrasya Tüneli geçiş ücreti 1. sınıf araçlarda 26,50 TL, 2. sınıf araçlarda ise 39,75 TL oluyor. Gündüz tarifesi 05:00 - 23:59 saatleri arasında, gece tarifesi ise 00:00 – 04:59 saatleri arasında uygulanıyor.

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