Bayramda ücretsiz olmayan köprü ve otoyollar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatili ile ilgili düzenlediği basın toplantısında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı köprü ve otoyolların bayram boyunca ücretsiz olduğunu açıklamıştı.
Konuyla ilgili yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında bir ayrıntı dikkat çekti. Kararda Yap-İşlet-Devret yöntemi ile yapılan köprü ve otoyolların ücretsiz olmadığı vurgulandı.
İşte ücretli olacak köprü ve otoyollar...
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
Araç Sınıfı 1 Ücreti: 290,00 TL
Araç Sınıfı 2 Ücreti: 465,00 TL
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
Araç Sınıfı 1 Ücreti: 35,00 TL
Araç Sınıfı 2 Ücreti: 45,00 TL
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
Araç Sınıfı 1 Ücreti: 295,00 TL
Araç Sınıfı 2 Ücreti: 370,00 TL
KUZEY MARMARA OTOYOLU:
Otomobil: 89,50 TL
Hafif ticari araç: 143 TL
Motosiklet:62,50
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU
Otomobillerde; Osmangazi Köprüsü 290 TL, Bursa Kuzey 380, TL Manisa Turgutlu 675, TL İzmir Çıkış 710 TL.
Hafif ticari araçlarda; Osmangazi Köprüsü 465 TL, Bursa Kuzey 615 TL, Manisa Turgutlu 1.080 TL, İzmir Çıkış 1.140 TL.
AVRASYA TÜNELİ
Avrasya Tüneli'nde yalnızca 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyor. Tek yön olarak hesaplanan Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 1. sınıf araçlar için 53 TL, 2. sınıf araçlar için ise 79,5 TL olarak değişiyor. Gece tarifesi için ise Avrasya Tüneli geçiş ücreti 1. sınıf araçlarda 26,50 TL, 2. sınıf araçlarda ise 39,75 TL oluyor. Gündüz tarifesi 05:00 - 23:59 saatleri arasında, gece tarifesi ise 00:00 – 04:59 saatleri arasında uygulanıyor.