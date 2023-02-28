Florun faydaları nelerdir hangi besinlerde bulunur?

FLOR NE İŞE YARAR?



Vücuttaki kemiklerin gelişiminde etken rol oynar.

Fosfor kalsiyum kemik gelişiminde etken iki ham maddedir.

Dişlerin sağlıklı bir gelişmesinde ve korunmasında etken rol oynar.

Osteoporoz kemik zafiyeti tedavisinde rol oynar.

FLOR İÇEREN BESİNLER



Deniz balıkları Flor Fosfor Selenyum Silisyum Bakır açısından zengin.

Flor vücut için gerekli. Bunun için düzenli beslenme gerekiyor. Peki, Florun yoğun bulunduğu besinler hangileri. İşte o besinler



Palamut,

Zargana,

Sarıkanat,

Levrek doğal,

Çipura doğal,

Eşkina balığı,

Karagöz,

Kalkan,

Laos,

Sinarit,

Dil balığı,

Hamsi,

İstavrit,

Sardalye,

Uskumru,

Çinakop,

Köpek balığı,

Orkinos,

Kılıç balığı,

Alabalık,

Yayın balığı,

Istakoz,

Yengeç,

Karides,

Midye,

İstiridye,

Denizkestanesi,

Kalamar,

Ahtapot,

Et,

Bal,

Çay,

Kemik suyu,

FLOR EKSİKLİĞİNDE OLUŞAN HASTALIKLAR NELERDİR?

Vücuttaki kemiklerin gelişiminde etken rol oynar.

Fosfor kalsiyum kemik gelişiminde etken iki ham maddedir.

Dişlerin sağlıklı bir gelişmesinde ve korunmasında etken rol oynar.

Osteoporoz kemik zafiyeti tedavisinde rol oynar.