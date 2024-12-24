Florida'da lüks teknede büyük patlama: Alev topuna döndü: 1 ölü, 5 yaralı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde bir iskeleye demirli halde bulunan teknede patlama meydana geldi.
Tekne, patlamanın ardından alev aldı. Yangın başka bir tekneye daha sıçradı.
İş insanlarının bulunduğu teknede patlama. Yılmaz Vural hastaneye koştu
İtfaiyeden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Patlamanın nedenine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
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