Florida'da lüks teknede büyük patlama: Alev topuna döndü: 1 ölü, 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde bir teknede meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde bir iskeleye demirli halde bulunan teknede patlama meydana geldi.

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Tekne, patlamanın ardından alev aldı. Yangın başka bir tekneye daha sıçradı.

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İtfaiyeden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Patlamanın nedenine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

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