Florida’da otoyola inen uçak faciasının görüntüleri ortaya çıktı. Duvara çarparak alev aldı

ABD’nin Ohio eyaletinden 9 Şubat Cuma günü 3'ü yolcu 5 kişiyle havalanan Bombardier Challenger 600 tipi küçük uçağın her iki motorunun da güç kaybetmesi sonucu Florida’daki Intersatate-75 otoyoluna acil iniş yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir sürücünün kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otoyola inen uçağın önce bir araca, ardından duvara çarparak alev topuna döndüğü gözlendi.



2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Uçaktaki 3 kişi faciadan sağ çıkabilirken, 2 kişi ise ölmüştü. Yetkililer, uçağın Florida'nın Naples kentine inmesinin beklendiğini, ancak pilotun kuleyle irtibata geçerek her iki motorun da gücünü kaybettiğini ifade edip acil iniş talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Pilotun piste inemeyeceğini söylediğini belirten yetkililer, kuleyle iletişimin kesildiğini ve daha sonra havaalanı çalışanlarının otoyoldan yükselen dumanı fark ettiğini belirtmişti.