Foça’da iskelede atlayan adam dibe çakıldı, hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gencelli Halk Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, beton iskeleden balıklama denize atlayan İlhan Günay, dibe çakıldı ve denizin dibindeki taşlara başını çarptı.
Günay'ı denizde kanlar içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlhan Günay'ın boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Günay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.