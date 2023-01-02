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Ford Otosan küresel otomotiv piyasasında hisse şampiyonu oldu

Ford Otosan 5 milyar dolardan fazla market büyüklüğü olan otomotiv şirketlerinin yer aldığı analizde ilk sırada yer aldı. Koç Holding ve ABD’li Ford’un ortaklığında faaliyet gösteren Ford Otosan, 46 dev otomotiv şirketi arasında yüzde 106 performans ile zirveye çıktı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 14:18
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Ford Otosan küresel otomotiv piyasasında hisse şampiyonu oldu

Ford Otosan küresel otomotiv piyasasında hisse şampiyonu oldu
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Ford Otosan küresel otomotiv sektöründeki başarısını yazan Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker şunları belirtti:

"Yaklaşık yüzde 200’lük yükselişle dünya piyasalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul, getiri anlamında yatırımcısını oldukça sevindirdi. Bu yükselişte özellikle bazı hisse senetlerinin performansı hem lokal hem de küresel anlamda dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Hindistan’da yayın yapan bir medya yayınını okuyordum. Hindistan’ın en önemli ekonomi kaynaklarından biri olan Economic Times’ın haberinde ülkedeki otomotiv şirketlerinin borsada en fazla büyüyen şirketler olduğu vurgulanıyordu.

Dünyaca ünlü haber kaynağı Bloomberg’in verilerini referans alan yayında, 6 Hintli otomotiv şirketinin küresel ölçekteki borsalarda en fazla artış sağlayan şirketler arasına girdiğini ifade etti. Hintli medya kuruluşu, Hintli şirketlerin sıralamasından bahsederken gördüğüm ayrıntı dikkat çekiciydi. 5 milyar dolardan fazla market büyüklüğü olan otomotiv şirketlerinin yer aldığı analizde Ford Otosan'ın ilk sırada yer aldığını görmek gurur vericiydi. Koç Holding ve ABD’li Ford’un ortaklığında faaliyet gösteren Ford Otosan, 46 dev otomotiv şirketi arasında yüzde 106 performans ile zirveye çıktı."

 

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