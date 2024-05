ForInvest 10 milyon kullanıcıya ulaştı

Yatırım teknolojileri alanında faaliyetlerini sürdüren ForInvest, kurum ve bireylere anlık ve kesintisiz veri sunmak için çıktığı yolda 34’üncü yılına ulaştı.

Faaliyetlerine 1990 yılında başlayan; finans piyasasında günde 1,5 milyar veri işleyip 10 milyonun üzerinde son kullanıcıya ulaşan ForInvest, bugün 40’tan fazla banka ve aracı kurum hesabına ulaşarak tek noktadan işlem yapabilen büyük bir yapıya dönüştü.

ForInvest CEO’su Serra Berkol, başarılarla dolu 34 yılı geride bıraktıklarını belirterek, “ForInvest olarak başarılarımızın temelinde yenilenmeye odaklı ve teknolojiyi merkeze alan bir bakış açısı yatıyor. Bir veri sağlayıcı olarak çıktığımız yolda bugün kurumlara bu veriyi kullanan katma değerli yazılım, ürün ve hizmetler geliştiren; yatırım alanında bireylere kendi ürünlerimizi sunabildiğimiz çok kapsamlı bir yapıya dönüştük. Bugün yatırım teknolojileri dikeyinde lideriz. Yatırımı herkes için erişilebilir ve anlaşılabilir kılma misyonumuz ile yatırım okuryazarlığını yaygınlaştırma yolunda hem kurumları hem de son kullanıcıyı odağımıza alarak başarılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptı.

DOĞRU BİLGİYİ, KESİNTİSİZ VERİYLE, OBJEKTİF ŞEKİLDE ULAŞTIRIYORUZ

Geçtiğimiz yıl markanın isminde yaşanan dönüşümü de değerlendiren Berkol, “Yatırım teknolojileri alanının lider kuruluşu olarak, markamızın güçlü geçmişiyle de bağlarını koparmadan ancak yatırımı da daha net işaret eden ForInvest markasına dönüştük. Bu ismin arkasında hem finans hem teknoloji alanlarında uzman bir ekip yer alıyor. Sadece kurumlara değil, bireysel yatırımcıya da ulaşabilmek hedefiyle geliştirdiğimiz ürünleri ve hizmetleri yurt dışına da başarıyla taşımayı hedefliyoruz. Bugün çok sayıda yatırımcı borsa verilerini ForInvest’in desteklediği kanallar aracılığıyla görüntülerken; odağımıza, doğru bilgiyi, kesintisiz veriyle en objektif şekilde tüm kanallarımızdan ulaştırabilmeyi koyuyoruz” dedi.

YATIRIM TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETİ OLARAK İNOVASYONA ODAKLANDIK

ForInvest’in Türkiye'de en çok indirilmiş yatırım uygulaması olduğunu hatırlatan Serra Berkol, inovasyonu odağa aldıklarını ifade ederek, gelecek dönemde de hem yurt içi hem de yurt dışında yapacakları yatırımların inovatif yaklaşımlarla şekilleneceğini kaydetti ve şunları söyledi: “Bir yatırım teknolojileri şirketi olarak sağladığımız veriyi en iyi şekilde işliyoruz ve yıllardır sıfıra yakın hata ile çalışıyoruz. ForInvest olarak 34 yıllık deneyimimizle her alanda geleceğe hazırız. Bugün kullanıcıların deneyimlerini, onların ilgi alanlarını yapay zeka ile analiz edip otomatik içerik üretiyoruz. Her ay 500 terabayt veri işliyoruz. Yatırımcılara anlık veri, haber ve analizlerle ulaşırken; profesyonel traderlara ise kapsamlı analizler, katma değerli alım satım araçları sunuyoruz. Foreks Haber merkezimiz ile dünyadan ve Türkiye’den son dakika haberlerini, tarafsız, doğru ve hızlı bir şekilde son kullanıcıyla buluşturuyoruz. Aracı kurumlarla her gün konuşuyor, gündeme ve kullanıcı deneyimine dair yorum alıyoruz. Yatırımın en önemli elementi olan canlı borsa verisi ile birlikte piyasalardaki hacim ve derinlik analizlerini de sağlıyoruz. Türkiye’deki ham ve nitelikli işlenmiş borsa verisi dağıtım kaynağı olarak, en iyi bildiğimiz işi yapıyoruz ve yatırımcılara doğru bilgiyi, doğru teknolojiyle, kesintisiz veriyle en objektif şekilde tüm kanallarımızdan ulaştırıyoruz.”

HİZMET KALİTEMİZİ BAŞKA ÜLKELERE DE YAYACAĞIZ

“Yatırım okuryazarlığında ülkemizi bir adım öteye taşıma hedefiyle sadece ForInvest özelinde bir yol haritası belirlemedik. Finans dünyasıyla da bu anlamda çok sayıda iş birliğine imza atıyoruz” diyen Berkol, bu anlamda 2023 yılında Türkiye’nin ilk yatırım teknolojileri zirvesine ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. Berkol, “ForInvest olarak, her zaman teknolojiyi ve trendleri yakından takip ettik. Globalleşmenin önemli bir trend olduğunu göz önünde bulundurarak, geçtiğimiz dönemde ‘Fora’ uygulamamızı İngiltere’de hayata geçirdik. Bu sayede yurt dışı yatırımlarımızın ilkini de gerçekleştirmiş olduk. Müşteri deneyimini kusursuzlaştırmak için kullanıcılarının görüşleri ile uygulamalarını şekillendiren ve yapay zeka desteği ile geliştirmeye devam ettiğimiz Fora ile yatırımcılara sunduğumuz hizmet kalitesini başka ülkelerde de artırmayı sürdüreceğiz. Bir alanın gelişmesi ancak yenilikçi bakış açılarıyla mümkün. Bu doğrultuda çok önemsediğimiz ‘ForInvest Labs’ ile de yatırım teknolojileri alanında yenilikçi fikirleri start-up, scale-up farklı seviyelerde desteklemeye devam edeceğiz. ForInvest olarak yatırım teknolojilerinde, katma değerli veriden haber içeriğine, tasarımdan yazılıma kadar hizmet veren bir yaklaşımla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 40’tan fazla banka ve aracı kuruma uçtan uca hizmet veren bir yapı olarak, kurulduğumuz günden bu yana ForInvest ismini her zaman başarılarla anılan bir marka haline getirebilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da yatırım teknolojilerinin lideri olarak, yine sektöre yön vereceğimiz teknolojilerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLERE DESTEĞİMİZİ YENİ İŞ BİRLİKLERİYLE SÜRDÜRECEĞİZ

Son dönemde özellikle genç yatırımcılara odaklandıklarını; bu bağlamda İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde hızlandırma programı ve ödüllü yarışmalara teknoloji ve altyapı sponsoru olduklarını ifade eden Serra Berkol, bugün yaklaşık 200 kişiye ulaşan insan kaynağıyla yatırımı sadece profesyonellerin anlayacağı bir alan olmaktan çıkarıp, herkes için erişilebilir hale getirmeye devam edeceklerini söyledi. “Bugüne kadar girişimcilik çalışmalarına verdiğimiz desteğin kapsamını kurduğumuz iş birliklerinin gücüyle çok daha genişleteceğiz” diyen Berkol, “ForInvest Labs markamızla start-up’lar, scale-up’lar, üniversiteler, hızlandırma programları ve STK’lar ile bugüne kadar sürdürdüğümüz iş birliğini bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcılara doğru bilgiyi, doğru teknolojiyle, kesintisiz veriyle en objektif şekilde tüm kanallarımızdan ulaştırmaya devam edeceğiz. Kısacası, yatırım tutkumuzu artık daha geniş kitlelerle paylaşarak A’dan Z’ye tüm dijital okuryazar kitleye yatırım teknolojilerini sunmak ve birlikte bilgiyle büyümek istiyoruz” yorumunu yaptı.