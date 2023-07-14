Format atmak tarihe karışıyor. Tek tıkla çözüm

Microsoft, dosyalarınızı ve programlarınızı silmeye gerek kalmadan tek bir tıkla yeniden yükleme yapabilecek. Detaylar belli oldu.

Format atmak tarihe karışıyor. Tek tıkla çözüm

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Yeniden yükleme özelliği, Windows 11'i yükleyecek bir USB belleği olmayan kullanıcılar için çok etkili bir sorun giderme aracı olacak.

Yeni özellik, işletim sisteminin mevcut en son yapısının indirilmesi ve ardından Windows 11'in mevcut sürümünün üzerine yüklenmesi ile çalışıyor.

kullanıcının tüm uygulamalarının yanı sıra oyunlar, ayarlar ve dosyalar da olduğu gibi korunuyor.

Böylece "yeniden yükleme" sonrasında kullanıcı, yazılım hatalarının ortadan kaldırılmasıyla temiz bir sisteme sahip oluyor.

Microsoft'un yeni çözümü, bu işin tek tıklama ile zahmetsizce halledilmesini sağlayacak.

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