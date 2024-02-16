Formayı giydi sahaya çıktı. Şampiyon artık Fenerbahçeli

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi transfer ettiğini duyurdu.

Sürmeneli, imzayı attıktan sonra üzerine geçirdiği Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de sahaya çıkarak poz verdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi kadrosuna kattı.



Elde ettiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası başarısını Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarıyla taçlandıran ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, artık sarı lacivertli forma altında başarılarına yenilerini eklemek için ringe çıkacak.



Busenaz Sürmeneli’ye “Dünyanın En Büyük Spor Kulübüne hoş geldin” diyor, 2024 Paris Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyoruz."

