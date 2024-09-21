Formula 1 pistinde şaşkına çeviren olay. Görenler ne yapacağını şaşırdı

Formula 1’de sezon Singapur’da koşulan yarışla devam ediyor. Merakla beklenen Grand Prix’in son antrenman turunda herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Sıralama turları öncesi yapılan antrenman seansı sırasında pistin ortasında bir kertenkele belirdi. Kertenkelenin piste geldiği sırada araçlar son hızla geçiyordu.
Kertenkeleyi gören Aston Martin pilotu Fernando Alonso, hayvana çarpmamak için pite girmek zorunda kaldı. Alonso’nun durumu yetkililere bildirmesi sonrası kırmız bayrak kaldırılarak yarış durduruldu.
Yarış görevlileri kertenkeleyi pistten çıkarmak için yoğun çaba harcadı.
Singapur’daki son antrenman seansında Mc Laren pilotu Nando Noris liderliği ele geçirirken ikinci sırada ise Mercedes pilotu George Russel yer aldı.
Formula 1’de şampiyonluk yarışında Red Bull pilotu Max Verstappen 313 puanla zirvede yer alırken ikinci sırada ise 254 puan ile Nando Noris yer alıyor.