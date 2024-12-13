Hatay’daki soba faciasında flaş gelişme! Anne ile üç çocuğunun cesedi bulunmuştu

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Hatay'da dört kişinin öldüğü, bir kişinin hastanede tedavi gördüğü soba faciasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma aralarında tesisat, denetim ve doğal gaz firması görevlileri olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Cebike Mahallesi'nde 3 ay önce yapımı tamamlanan konutlarda meydana geldi. G11 Blok'un ikinci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

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EVDE BAYGIN HALDE BULUNDULAR

Kapıyı açan olmayınca eve giren ekipler, Emrah (43), eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü'yü (5) baygın halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

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ANNE VE ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan aileden, Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü kurtarılamadı.

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BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı. Anne ve çocuklarının cansız bedeni, ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tedavisi süren Emrah Kökçü'nün de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında tesisat ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

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