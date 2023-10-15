Fosfor bombası nedir? Fosfor bombası ne için kullanılır etkileri neler?

Kimyasal silahlar sınıfına dahil edilebilecek etkilere sahip olan fosfor bombası 1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin (BKSS) Ek-I protokolü uyarınca sivil halk üzerinde kullanılması yasaklandı. Peki, fosfor bombası nedir? Fosfor bombası ne için kullanılır etkileri neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Fosfor bombası nedir? Fosfor bombası ne için kullanılır etkileri neler?

İnsanlık dışı bir silah olarak kabul edilen fosfor bombası ölümcül sonuçlar doğurmaktadır ve sivil halk üzerinde kullanılması yasaktır. Peki, fosfor bombası nedir? Fosfor bombası ne için kullanılır etkileri neler?

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, ölümcül olabilen zehirli bir bileşen içermektedir. Bu bileşen, derin yanıklara sebep olmasının yanı sıra, karaciğer, kalp ve böbrek gibi organlara da zarar verebilir.

Fosfor bombası, deriden sızarak organlara zarar veren ve kısa sürede bireyi ciddi şekilde etkileyen son derece tehlikeli bir silahtır.

Fosfor buharının solunması, akciğerlerde ani hasarlara yol açarak kişinin nefes alamamasına neden olabilir. Bu durum, bireyin içten yanmasına yol açarak, dış kısımda çok az belirti göstermesine rağmen ciddi yanıklara yol açar.

Beyaz fosforun etkisi altında kalan bireylerin çoğunlukla giysilerinde belirgin bir hasar oluşmazken, vücut iç kısmında ciddi yanıklar meydana gelir. Yanma süreci başladığında bu reaksiyonu durdurmak neredeyse imkansızdır.

Dünya genelinde birçok insan hakları grubu, fosfor bombalarının kimyasal silahlar sınıfına dahil edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu taleplerini, fosfor bombalarının uluslararası antlaşmalarda açıkça yasaklanmadığına dayandırmaktadırlar.

FOSFOR BOMBASI ETKİLERİ NELER?

Yanıklar: Fosfor bombası, insan ve hayvan derisinde ciddi yanıklara neden olabilir. Yanıklar, genellikle derin ve kemiklere kadar ulaşabilir. Yanıklar, ağrılı ve tedavi edilmesi zor olabilir.

Zehirlenme: Fosfor bombasının dumanı, solunması durumunda zehirlenmeye neden olabilir. Zehirlenme, solunum yollarında tahrişe, akciğer hasarına ve hatta ölüme yol açabilir.

Psikolojik travma: Fosfor bombası, siviller üzerinde ciddi psikolojik travmaya neden olabilir. Fosfor bombasının aydınlattığı ve yaydığı ışık, insanların üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir.

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