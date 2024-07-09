Fotoğraf çekmek için arabadan inen turisti fil ezdi

7 Temmuz sabahı 43 yaşındaki adam, nişanlısı ve diğer iki kadın, Johannesburg'un yaklaşık 200 km kuzeybatısındaki ünlü turistik yer olan Pilanesberg Ulusal Parkı'na gitti. Polis memuru Sabata Mokgwabone konu hakkında "Üç yetişkin fil ile üç yavru fil görünce adam durdu, arabadan indi ve fotoğraf çekmek için onlara yaklaştı. Filler ona saldırarak ölümüne neden oldu." açıklamasında bulundu.

Kuzey Batı İl Turizm ve Milli Parklar Kurulu'nun koruma ofisi müdürü Pieter Nel ise "Bu, fillerin yavrularını korumaya çalışırken sıkça yaptığı bir davranış. Birçok turist tehlikeye dikkat etmiyor ve bu hayvanların ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değil" dedi.