Deniz manzaralı denen evden deniz dışında her yer göründü

Kaynak: Haber Merkezi
Deniz manzaralı denen evden deniz dışında her yer göründü
İnternette "Full deniz manzaralı daire" olarak tanıtılan evi görmeye giden vatandaş, daireden görünen tek şeyin ufak bir mavilik olduğunu fark ederek şaşkına döndü.

Bir vatandaşın internet üzerinden "Full deniz manzaralı daire" ilanını görmesi üzerine daireyi görmeye gittiği ancak beklediği manzarayı bulamadığı olay, şaşkınlık yarattı. İlanın aksine, daireden görünen tek şey ufak bir mavilikti.

Daireyi görmeye giden vatandaş, manzarayı gördüğünde şaşkına döndü ve hayal kırıklığı yaşadı. Durumu sosyal medyada paylaşan vatandaş, "Full deniz manzaralı" olarak tanıtılan daireden beklediğini bulamadığını belirtti. Bu durum, internet üzerinden yapılan ilanların gerçeği yansıtmadığına dair bir örnek oluşturdu.

Bu olay, tüketicilerin internet üzerinden yapılan alışveriş ve kiralamalarda dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Özellikle taşınmazların fotoğraflarının ve açıklamalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.

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