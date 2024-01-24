FOX TV’nin adı mı değişti? FOX TV kapandı mı? Now TV nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
FOX TV’nin adı mı değişti? FOX TV kapandı mı? Now TV nedir?
Disney grubunun FOX TV’ye satın almasının ardından FOX TV adının değişeceği konuşuluyordu. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı FOX TV isim değişikliğini duyurdu. Peki, FOX TV’nin adı mı değişti? FOX TV kapandı mı? Now TV nedir?

Pek çok diziye ev sahipliği yapan FOX TV’nin isim değişikliği gündemde. RTÜK tarafından yapılan açıklama ile FOX TV adının değiştiği kesinleşti. Peki, FOX TV’nin adı mı değişti? FOX TV kapandı mı? Now TV nedir?

FOX TV ADI MI DEĞİŞTİ?

Disney grubunun FOX'u satın alması üzerine yeni isim arayışına gidildiği söyleniyor.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medyadan FOX TV kanalının isim değişikliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Taşçı sosyal medyadaki paylaşımında "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı." şeklinde duyurdu.

NOW TV NEDİR?

FOX TV kanalı yeni ismi ve logosuyla ‘Now TV’ olarak Türkiye’deki yayınlarına devam edecek.

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