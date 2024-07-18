Fransa Bisiklet Turu'na Campenaerts damgası

111. Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını, Lotto-dstny takımından Belçikalı bisikletçi Victor Campenaerts birinci sırada tamamladı.

Yol bisikleti dünyasının en prestijli yarışlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu, Gap ile Barcelonnette arasındaki 179,5 kilometrelik etapla devam etti. Campenaerts, etabı 4 saat 10 dakika 20 saniyede tamamlayarak birinciliği elde etti. Fransız Matteo Vercher (TotalEnergies) ikinci, Polonyalı Michal Kwiatkowsk (Ineos Grenadiers) ise üçüncü oldu.

BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Pogacar'ın en yakın rakibiyle arasında 3 dakika 11 saniye fark bulunuyor.

Turun 19. etabı, yarın Moirans-en-Montagne ile Poligny arasındaki 172,8 kilometrelik parkurda yapılacak.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice'teki 21. etapla sona erecek.

Genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:

Tadej Pogacar (BAE Emirates): 74 saat 45 dakika 27 saniye

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 11 saniye

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 9 saniye