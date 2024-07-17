Fransa Bisiklet Turu'nda Carapaz zirvede

EF Education–EasyPost takımının Ekvadorlu bisikletçisi Richard Carapaz, 111. Fransa Bisiklet Turu’nun 17. etabını kazandı.

Bu etap, Saint-Paul-Trois-Chateaux ile Superdevoluy arasındaki 177,8 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

Carapaz, etabı 4 saat 6 dakika 13 saniyede tamamlayarak birinci oldu. Büyük Britanyalı bisikletçi Adam Yates (Jayco-AlUla) ve İspanyol bisikletçi Enric Mas (Movistar) ise sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular.

Genel klasmanda ise BAE Emirates takımından Sloven bisikletçi Tadej Pogacar liderliğini sürdürüyor. Pogacar’ın en yakın takipçisiyle arasındaki fark 3 dakika 11 saniye.

Turun 18. etabı ise yarın Gap ile Barcelonnette arasındaki 179,5 kilometrelik parkurda yapılacak. 2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk üç sırasındaki bisikletçiler şöyle:

Tadej Pogacar (BAE Emirates): 70 saat 21 dakika 27 saniye

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 11 saniye

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 9 saniye