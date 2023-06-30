Fransa karıştı. Olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı dört şehre yükseltildi

Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehir sayısı dörde yükseltildi

Fransa karıştı. Olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı dört şehre yükseltildi

Fransa'da Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından çıkan olaylar nedeniyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilen Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec kentleri başta olmak üzere sokaklarda başlayan protestolar ülke genelinde sürüyor.

Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocularla polisler karşı karşıya gelirken; polis karşıtı slogan atarak araçları ateşe veren protestoculara emniyet güçlerinin biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ŞEHİR SAYISI 4'E ÇIKARILDI

Fransız basınındaki haberlere göre, olaylar nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan Compiegne kentinde de 3 Temmuz'a kadar saat 22.00-06.00 saatleri arasında, yanında bir ebeveyn olmayan 16 yaşının altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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OLAYLAR NASIL BAŞLAMIŞTI

Bir polis memuru, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış ve 17 yaşındaki Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Nael M. isimli gencin ölümünün ardından farklı kentlerde olaylar çıkmış, Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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