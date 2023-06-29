Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clarmart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Geçtiğimiz salı günü Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki Nahel M., polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetmişti. Fransa'nın çeşitli kentlerinde sokaklara inen protestocular, dün gece de çöp bidonlarını ve otomobilleri ateşe verdi.

Yaşanan olaylar sonrası Clamart kentinde 3 Temmuz’a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

PROTESTO ÇAĞRISI YAPTI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 150 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Polisin açtığı ateş sonrası hayatını kaybeden 17 yaşındaki Nahel M.'nin annesi de bugün öğleden sonra Nantes kentinde bir protesto çağrısı yapmıştı.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Olayları önlemek için önlemleri artıran Fransız polisi, Paris'e takviye 2 bin polis gönderme kararı alırken, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

3 TEMMUZ'A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Gözaltı sayısını paylaşan Darmian, sakinlik çağrısı yapmayanlara da tepki göstermişti. Son gelişmelerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kriz kabinesini topladı.17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Nael M'nin ölümünden sonra özellikle İle-de-France bölgesinde de iki gecedir süren eylemler ve olaylar nedeniyle bu bölgede yerel saat ile 21.00'den itibaren tüm otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi.

Aynı bölgedeki Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.