Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı

Fransa'da, 27 Haziran'da, Nael M. isimli 17 yaşındaki genci sürücü koltuğundayken açtığı ateşle öldüren polis memuru, "kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısında ifadeye çağrıldı.

Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı

Nanterre Savcısı Pascal Prache'ın ulusal basına yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki Nael'in ölümünden sonra savcılığın iki soruşturma başlattığını belirtti.

Prache, olay sırasında görevli olan diğer 2 polisin ve arabadaki 1 kişinin de ifadelerine başvurulduğunu aktardı.

Bu kapsamda güvenlik kamerası ve amatör görüntülerin de incelendiğini anımsatan Prache, olayın faili polisin tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Motorlu 2 polisin, 27 Haziran'da, içinde 3 gencin bulunduğu süratli bir aracı kontrol etmek için kırmızı ışıkta "dur" ihtarında bulunduğunu belirten Prache, sürücünün "dur" ihtarına rağmen kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi.

Polislerin motorlarıyla aracı takip ettiğini aktaran Prache, sürücünün birçok trafik kuralını ihlal ederek, biri bisikletli toplam 2 kişinin hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

Pascal Prache, trafik nedeniyle durmak zorunda kalan sürücüye polislerin tekrar "dur" ihtarında bulunduğunu, aracının sol tarafına konuşlu polislerin sürücünün yeniden arabayı çalıştırmaması için silahlarını ona doğrulttuğunu ve kontağı kesmesini söylediklerini ifade etti.

Bir polisin, arabayı yeniden çalıştırdığı sırada sürücüye bir el ateş açtığını, aracın hareket ederek bir kamu malına çarptığını kaydeden Prache, araçtaki bir yolcunun gözaltına alındığını, bir diğer yolcunun ise olay yerinden kaçtığını hatırlattı.

Prache, yapılan müdahalelere rağmen sürücünün hayatını kaybettiğini anımsattı.

Ardından ateş açan polisin kasten adam öldürme gerekçesiyle gözaltına alındığını hatırlatan Prache, ölen gencin 2006 doğumlu olduğunu bildirdi.

Nanterre Savcısı Prache, gözaltına alınan yolcunun 27 Haziran'da serbest bırakıldığını, olay yerinden kaçan yolcunun hala arandığını dile getirdi.

Savcı Prache, otopsi raporunun, Nael'in tek kurşun nedeniyle öldüğünü ortaya koyduğunu, kurşunun gencin sol kolunu ve göğsünü deldiğini kaydetti.

Prache, polisin, sürücünün yeniden kaçmasını engellemek ve birisini veya kendisini ezmesinden endişe ettiği için ateş açtığını beyan ettiğini aktardı.

Polisin silahını kullanmasını gerektiren koşulların oluşmadığını kaydeden Prache, "kasten öldürme" suçundan açılan ön kovuşturma kapsamında, sürücüyü vuran polisin hakime ifade vereceğini belirtti.

Savcı, söz konusu polisin tutuklanmasını talep ettiğini açıkladı.

NE OLDU

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre kentinde, içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.

Nael'in ölümüne tepki verenler, 2 gecedir çok sayıda kentte sokaklara iniyor.

(AA)

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Çocukları yaz hastalıklarından nasıl koruruz Sağlık
Çocukları yaz hastalıklarından nasıl koruruz
Zaten gitmemeliydi. İyi ki geri geldi. Fatih Saboviç yazdı Spor
Zaten gitmemeliydi. İyi ki geri geldi. Fatih Saboviç yazdı
Cilt kalkanı besinler hangileri Sağlık
Cilt kalkanı besinler hangileri
Yoğun bakıma alınmıştı! Madonna'nın ailesinden ilk açıklama geldi Magazin
Yoğun bakıma alınmıştı! Madonna'nın ailesinden ilk açıklama geldi
ABD'yi rahatsız edecek görüşme: Kremlin Putin ile Reisi görüşmesinin detaylarını duyurdu Dünya
ABD'yi rahatsız edecek görüşme: Kremlin Putin ile Reisi görüşmesinin detaylarını duyurdu
Merdan Yanardağ için kurulan CHP heyeti ilk adımını attı Siyaset
Merdan Yanardağ için kurulan CHP heyeti ilk adımını attı
Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi Dünya
Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi