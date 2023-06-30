Ülke alev alev yanarken konsere gitti Fransızları kızdırdı. Elton John pozuna büyük tepki

Fransa'da genç bir sürücünün polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan olaylar nedeniyle yanarken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Elton John konserine gidip, poz vermesi tepki çekti

Ülke alev alev yanarken konsere gitti Fransızları kızdırdı. Elton John pozuna büyük tepki

Fransa alev alev yanıyor. 4 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlarken, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir pozu tepki çekti. yangın yerine dönerken Macron'un verdiği poz büyük tepki çekti

ELTON JOHN KONSERİNE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin Ünlü İngiliz müzisyen Elton John’un konserine gitmesi büyük tepki çekti. Bir de Macron ve eşinin Elton John'la poz vermesi bardağı taşıran son damla oldu. Macron sosyal medyada eleştiriye tutuldu. Ülke yanarken, Macron konsere gitmesi büyük tepkilere neden oldu

İlgili Haberler
Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı
Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı
Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Güncel
Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Max Kruse'nin yeni takımı şaşkınlık yarattı Spor
Max Kruse'nin yeni takımı şaşkınlık yarattı
Kızılırmak'a kaçan topu almak isterken boğulan üç genç toprağa verildi Güncel
Kızılırmak'a kaçan topu almak isterken boğulan üç genç toprağa verildi
Traktör devrildi. Sürücüsü hayatını kaybetti Güncel
Traktör devrildi. Sürücüsü hayatını kaybetti
Özgür Demirtaş eşek uyarısı yaptı. 'Sucuk yemeyin' dedi Güncel
Özgür Demirtaş eşek uyarısı yaptı. 'Sucuk yemeyin' dedi
Bazı alışkanlıklar cildi erken yaşlandırıyor Sağlık
Bazı alışkanlıklar cildi erken yaşlandırıyor
Hangi kan grubunda böbrek taşı riski var Sağlık
Hangi kan grubunda böbrek taşı riski var