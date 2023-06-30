Ülke alev alev yanarken konsere gitti Fransızları kızdırdı. Elton John pozuna büyük tepki

Fransa alev alev yanıyor. 4 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlarken, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir pozu tepki çekti. yangın yerine dönerken Macron'un verdiği poz büyük tepki çekti

ELTON JOHN KONSERİNE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin Ünlü İngiliz müzisyen Elton John’un konserine gitmesi büyük tepki çekti. Bir de Macron ve eşinin Elton John'la poz vermesi bardağı taşıran son damla oldu. Macron sosyal medyada eleştiriye tutuldu. Ülke yanarken, Macron konsere gitmesi büyük tepkilere neden oldu