Fransa’da 397 bin Türk seçmen oy kullanacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçimlerine dair "800 bin Türk vatandaşının yaşadığı Fransa’da 397 bin seçmen var" ifadelerimi kullandı.

Fransa’da 397 bin Türk seçmen oy kullanacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Fransa’nın başkenti Paris’te 28 Mayıs’ta Türkiye’ de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için Türk vatandaşların oy vereceği seçim merkezini Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetiyle ziyaret etti. Daha sonra Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Serim, Paris'teki oy verme ve konsolosluk işlemleri hakkında bilgi aldığını söyleyerek, vatandaşların oylarını kullanmaları için her şeyin hazır olduğunu belirtti.

Serim, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde olduğu gibi yurt dışından katılım oranında artış beklediklerini ifade ederek, "800 bin Türk vatandaşının yaşadığı Fransa’da 397 bin seçmen var” dedi.

"TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Serim, yurt dışında yaşayan vatandaşların en temel demokratik haklarından biri olan seçme haklarını kullanabilmelerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Vatandaşların güven ve huzur içinde en uygun koşullarda oylarını kullanmaları için gerekli tüm tedbirler alındı” dedi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı tüm vatandaşları oylarını kullanmaya çağıran Serim, oy verme işlemi için sağlanan desteklerden ve işbirliğinden dolayı Fransa makamlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında oy verme işlemlerine ilişkin hazırlıkları ve sandık kurulacak merkezleri incelemek için Paris'te bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'in Fransa ziyareti 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Fransa’da 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanılabilecek.

(İHA)

Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları.. Keşfet
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları..
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon Yaşam
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı Güncel
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı
Artvin'de tünel içinde araç yandı Yaşam
Artvin'de tünel içinde araç yandı
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı Siyaset
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin Güncel
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir? Keşfet
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?