Fransa'da aile içi şiddette korkutan istatistik

AA'nın Fransız TF1 kanalından aktardığı habere göre, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Bakanlık çalışanlarıyla bir araya gelerek geçen yıl güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin veriler paylaştı.

Darmanin, polis ve jandarmanın 2022'de aile içi şiddet vakalarında 400 bin kez müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Fransa'da 2021'de aile içi şiddet mağduru sayısı 208 bin olarak açıklanmıştı.