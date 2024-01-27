Fransa'da çiftçiler gümrük ofisini ateşe verdi

Kaynak: AA
Fransa'da çiftçiler gümrük ofisini ateşe verdi
Fransa'da hükümetin tarım politikalarına karşı çıkan çiftçilerin protestoları esnasında güneydeki Gard vilayetine bağlı Nimes şehrinde gümrük ofisi ateşe verildi.

Gard Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nimes kentinde yol ve otoyolları trafiğe kapatan çiftçilerin protestoları sürüyor.

Bu eylemler esanında dün Nimes'deki gümrük ofisi ateşe verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, aynı şehirde dün akşam Nimes ve Rouen futbol takımları arasında oynanan maçta verilen ara sırasında yaklaşık 150 çiftçi stada girerek eylemlerine burada devam etti. Çiftçiler, statta Fransız milli marşı La Marseillaise'i okudu.

HÜKÜMETİN AÇIKLAMALARINI YETERSİZ BULAN ÇİFTÇİLER EYLEMLERE DEVAM EDECEK

Başbakan Gabriel Attal, Montastruc-de-Salies köyünde bir araya geldiği çiftçilerin taleplere dair açıklamalarda bulundu.

Attal, çiftçilerin gelirlerini güvence altına alan yasalar hakkında gerekli kontrollerin yapılacağını söyledi.

Bu yasalara uymayanlara yönelik yaptırım uygulanacağını belirten Attal, tarım sektörü için motorine uygulanması planlanan vergi artışından vazgeçtiklerini ifade etti.

Attal'ın yaptığı açıklamaları yetersiz bulan çiftçi sendikaları, eylemlerin devam edeceğini bildirdi.

ÇİFTÇİLER "PARİS'İ ABLUKA ALTINA ALMAK" İSTEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Genç Çiftçiler Sendikası, Paris ve çevresini yarın akşamdan sonra "abluka altına almak" istediğini açıkladı.

Paris ve çevresine kimsenin ve hiçbir şeyin girmesine ya da buradan çıkmasına izin vermeyeceklerini belirten sendika, bölge sakinlerine evden çalışma çağrısında bulundu.

Sendika, farklı ürünlerde suni olarak kıtlık oluşturulmak istendiğini ifade etti.

Fransa genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda şehirde gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatarak tepkisini gösteriyor.

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