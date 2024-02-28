Fransa'da el konuldu: Hazine Türkiye’ye iade edilecek

Kaynak: AA
Fransa'da el konuldu: Hazine Türkiye’ye iade edilecek
Fransız makamlarınca yapılan 3 yıllık soruşturma sonucu el konulan 8 bin 597 sikke Türkiye'ye diplomatik yolla iade edilecek.

Fransa’da Gümrük İstihbarat Servisi, (DNRED) 3 yıllık soruşturma sonucu yasa dışı antik eser kaçakçılık ağını çökertti.

6. yüzyıla ait Anadolu menşeli 8 bin 597 sikke 2022 yılında gümrük görevlilerince bir evde buldu.

Sikkelerin evin dört bir yanındaki kutularda ve buzdolabı poşetlerinde saklandığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalar, hane halkının yasa dışı şekilde elde ettiği 15 bin antik eserden 7 binden fazlasının satıldığını ortaya koydu.

Söz konusu eserlerin toplam 1,5 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bu kaçakçılık ağının organizatörleri Türkiye makamlarınca tutuklandı.

Eserlerin ele geçirildiği evde oturan kişi yakın zamanda hakim karşısına çıkacak.

Fransa antik eserleri Türkiye'ye diplomatik yollarla iade edecek.

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