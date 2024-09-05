Fransa'da İsrail'i eleştiren akademisyene uzaklaştırma kararı

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliamlar dünya kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor. Fransa’nın Toulouse şehrindeki Toulouse School of Economics Üniversitesi’nde görevli olan bir sözleşmeli öğretim görevlisi Benoit Huou, İsrail hakkındaki sözleri nedeni ile okul yönetimi tarafından disiplin soruşturması geçirdi.

Üniversite’de verdiği matematik derslerinde ders öncesi konuşmalarından birisinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştiren öğretim görevlisi okul yönetimi tarafından tepki ile karşılandı.

Tepki çeken konu hakkında bir yazılı açıklamada bulunan Üniversite yönetimi öğretim görevlisinin açıklamalarının ders ile alakası olmadığını ve eğitimde tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ÇAPTAKİ” SALDIRILARI KINADI

Disiplin soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Huou 3 Eylül tarihinde 200 kadar öğrencinin bulunduğu amfide, Lancet dergisinde yer alan makaleden atıfta bulunmuş ve makalede yer alan “2023 sonundan bu yana 200 bine yakın Filistinlinin İsrail saldırıları dolayısıyla hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği” ifadelerini öğrenciler ile paylaşarak bu saldırıları kınadığını açıklamıştı.

Söz konusu konuşma sosyal medyada dikkat çekmiş ve bazı öğrenciler öğretim görevlisini okul yönetimine şikayet etmişti. Bu şikayet sonrasında görevli hakkında disiplin soruşturması açılmış ve öğretim görevlisi hakkında okuldan uzaklaştırma kararı çıkarılma kararı alınmıştı.