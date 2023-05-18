Fransa'da Nadal şoku

Rafael Nadal, ocak ayından bu yana devam eden sol kalçasındaki kas sakatlığının henüz iyileşmemesinden dolayı Paris'te 22 Mayıs'ta başlayacak Roland Garros'ta yer almayacak.

Fransa'da Nadal şoku

Rafael Nadal, ocak ayından bu yana devam eden sol kalçasındaki kas sakatlığının henüz iyileşmemesinden dolayı Paris'te 22 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na katılmayacağını açıkladı.

Nadal, kendisinin sahibi olduğu İspanya'nın Mayorka kentindeki tenis akademisinde düzenlediği basın toplantısında Roland Garros'a katılamayacağını duyurdu.

SON DURUMUNU AÇIKLADI

İspanyol tenisçi, "Fiziksel olarak sürekli zorluklar yaşadığım bir dönemden geçiriyorum. İyileşmek için son aylarda her şeyimi verdim ama halen tam olarak iyileşmedim. Gelecek aylarda profesyonel maç yapma gibi bir niyetim yok. Herhangi bir dönüş tarihi veremiyorum. Amacım fiziksel ve zihinsel olarak kendimi hazır hissettiğimde kortlara dönmek. Bu belki de yıl sonunda Davis Kupası olur." diye konuştu.

"Gelecek yıl kariyerimin son yılı olacağını düşünüyorum. Niyetim bu." diyen Nadal, salgından sonra fiziksel açıdan iyi bir dönem geçirmediğini, profesyonel olarak önemli bir sezonu kaybettiğini ve bunu kabullenmek zorunda olduğunu vurguladı.

Nadal, "Her zaman daha fazlasını isteyemezsiniz. Vücudunuz size (yeter, tamam) derse onu dinlemelisiniz. Bundan sonrası ne olur bilemiyorum. Bir süre antrenman yapmayacağım. Negatif düşünen biri değilim ama bundan sonra bir grand slam kazanmamım çok zor olduğunu da biliyorum. Üzgünüm." şeklinde konuştu.

"Kariyerimin bu şekilde biteceğini sanmıyorum. Buna layık değilim." diyen İspanyol tenisçi, tenisi kortlarda bırakmak istediğini ifade etti.(AA)


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