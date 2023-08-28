Fransa'da okullarda tesettür yasağı

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal’ın dün yaptığı açıklamada “Bir sınıfa adım attığınızda, ilk bakışta öğrencilerin hangi dine mensup olduğunu onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz” diyerek özellikle Müslüman kızların giydiği “çarşaf ve abaya” gibi bol kıyafetlerin giyilmesinin yasaklandığı açıklandı. Attal’ın bu açıklaması dünya genelinde büyük tartışma yarattı.

“LAİKLİK KİŞİNİN KENDİSİNİ OKUL ARACILIĞIYLA KURTARMA ÖZGÜRLÜĞÜDÜR”

Fransa devlet televizyonu TF1’e konuşan Eğitim Bakanı Gabriel Attal abaya yasağını, “Bir sınıfa adım attığınızda, ilk bakışta öğrencilerin hangi dine mensup olduğunu onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz” diyerek savundu. Laiklik tanımına ilişkin de konuşan Attal, “Laiklik kişinin kendisini okul aracılığıyla kurtarma özgürlüğüdür” dedi. Attal, abaya için 'laikliğin sığınağı olması gereken okullar üzerinde cumhuriyetin direnişini test eden bir dini dışavurum' ifadesini kullandı.

HRİSTİYAN SEMBOLLERİDE TAKILMASI YASAK

Fransa’da Halkın çoğunluğu Hristiyan olarak bilinirken, ülkedeki okullarda Hristiyanlığa dair semboller ve kıyafetler de yasak.

Bu tür yasak kararları için 'laiklik değerlerini koruma' gerekçesi öne sürülüyor.

MUHALEFET PARTİSİNDEN CLEMENTİNE AUTAİN, ‘ANAYASAYA AYKIRI’

Muhalefette yer alan Boyun Eğmeyen Fransa partisinden Clementine Autain, 'kıyafet polisliği' yapıldığı eleştirisini dile getirirken yasağın 'anayasaya aykırı' olduğunu savundu. Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa Müslüman Konseyi (CFCM) de kıyafetlerin tek başlarına dini semboller olmadığı şeklinde bir açıklama yaptı.