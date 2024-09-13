Fransa'da saldırıya uğrayan Bayburtlu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fransa'da saldırıya uğrayan Bayburtlu hayatını kaybetti

Fransa'da kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Bayburtlu Salih Aktürk hayatını kaybetti.

Fransa'nın Metz kentinde 5 yıldır yaşayan 51 yaşındaki Bayburtlu Salih Aktürk, bir süpermarketin otoparkında kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Maskeli saldırganların saldırı sonrasında kaçtığı öğrenilirken, Metz Cumhuriyet Savcılığı, "Şiddet kullanmak suretiyle ölümle sonuçlanan gasp" suçundan söz konusu cinayete ilişkin soruşturma başlattı.

Bayburt'ta şoförlük yaparken yaklaşık 5 yıl önce Avrupa'ya çalışmaya giden Salih Aktürk, Paris ile Türkiye arasında sefer yapan otobüsün şoförlüğünü yapıyordu. Aktürk, sefer sırasında mola verdiği esnada maskeli 5 kişinin bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı, kimliği belirsiz saldırganlar Aktürk'ü öldürdü.

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MEMLEKETİ BAYBURT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Saldırıda hayatını kaybeden Salih Aktürk'ün cenazesi bugün Türkiye'ye getirilecek. Aktürk, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü Yeşilyurt Köyü camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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