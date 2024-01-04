Fransa'da sel felaketi: 1 kişi öldü

Kaynak: AA
Fransa'da sel felaketi: 1 kişi öldü
Fransa’nın kuzeyi ve doğusunda günlerdir etkili olan seller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, dün, selden etkilenen Loire-Atlantique vilayetinde sular altında kalan bir araçta 73 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaştı. Kayıp ihbarı olan adamın, sel nedeniyle trafiğe kapalı olan bir yolda aracını sürdüğü bildirildi.

Kuzeydeki Pas-de-Calais vilayetinde, sel ve su baskınlarından ciddi şekilde etkilenen bölgede, şu ana kadar evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 371’a ulaştı.

Bölgede 189 kasaba ve kentte toplam 1299 konut selden zarar gördü.

Aa nehrinin taştığı ve bazı kent merkezlerinin su altında kaldığı Pas-de-Calais’de yaşayan vatandaşların ulaşımda ciddi sorunlar yaşadığı öğrenildi.

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