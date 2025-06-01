Fransa'daki şampiyonluk kutlamalarına kan lekesi sürüldü

Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımı, İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonluk kutlamalarında çıkan olaylarda, biri 17 yaşında olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, şimdiye kadar 559 kişi gözaltına alındı.

PSG'nin galibiyetinin ardından başkent Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı.

Paris sokaklarında, Parc des Princes Stadı etrafında ve başkent çevresinde PSG taraftarları, takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutladı.

BİBER GAZI VE COPLA MÜDAHALE

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Parc des Princes Stadı'nın etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu görülüyor.

Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı.

PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

Le Figaro gazetesi, PSG'nin zaferi sonrası Paris'te çıkan olaylarda en az 559 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

LANDES VİLAYETİNDE ÇIKAN OLAYLARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Şampiyonluk kutlamaları sebebiyle ülke genelinde şiddet olayları da yaşandı.

Landes vilayetine bağlı Dax'taki kutlamalar sırasında bıçaklanan 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan olaylarda yaralanan bir kişi de hayatını kaybetti.

Grenoble kentinde ise bir sürücünün, aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, başkent Paris'teki kutlamalarda da en az 9 polis yaralandı.

Paris yanarken: Şanzelize'de sevince gaz ve 'tazyikli su' düştü