Fransa'dan Yunus Akgün'e bir teklif daha

Son şampiyon Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün için Fransa’dan bir teklif daha geldi.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Sabah’ın haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Bourdeaux Yunus Akgün’e talip oldu. Fransız kulübü milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Galatasaray’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Haberde ayrıca Galatasaray’ın Fransa’dan gelen bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

NANTES'TE TALİP OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde bir diğer Ligue 1 ekibi olan Nantes’in Yunus Akgün’ü kadrosuna katmak istediği ortaya atılmıştı.

PERFORMANSI

Yunus Akgün geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda forma giydiği 28 maçta 1 gol 4 asist kaydetmişti.