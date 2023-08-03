Fransa'dan Yunus Akgün'e bir teklif daha

Ligue 1 ekiplerinden Bourdeaux Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Fransa'dan Yunus Akgün'e bir teklif daha

Son şampiyon Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün için Fransa’dan bir teklif daha geldi.

KİRALAMAK İSTİYORLAR
Sabah’ın haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Bourdeaux Yunus Akgün’e talip oldu. Fransız kulübü milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Galatasaray’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Haberde ayrıca Galatasaray’ın Fransa’dan gelen bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

NANTES'TE TALİP OLMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde bir diğer Ligue 1 ekibi olan Nantes’in Yunus Akgün’ü kadrosuna katmak istediği ortaya atılmıştı.

PERFORMANSI
Yunus Akgün geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda forma giydiği 28 maçta 1 gol 4 asist kaydetmişti.

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