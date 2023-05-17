Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapis cezası aldı

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yolsuzluk davasında hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy, 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezası aldı.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapis cezası aldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı "telekulak davası"nda 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davaya ilişkin kararını verdi.

Sarkozy, dava kapsamında 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine hükmetti.

Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca medeni haklarından men edilirken bu süre zarfında herhangi bir seçim kapsamında seçilemeyecek.

Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert'e de Sarkozy'ninkiyle aynı ceza verildi.

Herzog, 3 yıl boyunca avukatlıktan men edildi.

Sarkozy hakkında kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin bilgi alabilmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı.

Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı.

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