Vicdansız baba 6 yaşındaki oğluna 'şişmansın' dedi koşu bandında öldürdü

ABD’nin New Jersey eyaletinde vicdansız bir babanın oğluna yaptıkları ‘Pes’ dedirtti. Vicdansız baba, 6 yaşındaki oğlunun ‘şişman’ olduğu gerekçesiyle koşu bandında koşturarak ölümüne neden oldu.

Büyük tepki çeken olay bir spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Christopher Gregor'un 6 yaşındaki oğlu Corey’nin başında durarak oğlunu koşmaya zorladığı görüldü.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki bir spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 31 yaşındaki Christopher Gregor'in koşu bandının başında durarak 6 yaşındaki oğlunu koşmaya zorladığı görüldü. Görüntülerde küçük çocuğun koşu bandından düştüğü ve babasının zorla yeniden koşturmaya çalışması dikkat çekti.

Corey'nin annesi Bre Micciolo, mahkemede oynatılan videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

ABD basınında yer alan bilgilere göre, 6 yaşındaki çocuk ertesi gün mide bulantısı, nefes darlığı, kelimeleri geveleyerek söyleme ve tökezleme şikayetleriyle uyandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Corey, göğsünde ve karnında künt darbe yaralanmaları, kalbinde yırtılma, sol akciğerde yaralanma ve karaciğerinde yırtılma ve ezilme de dahil olmak üzere çok sayıda yaralanma buluyordu.

6 yaşındaki çocuk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.