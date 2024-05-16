Fransa'nın sömürge toprağında halk Azerbaycan bayrağı ile sokağa çıktı

Fransa’nın Güney Pasifik’te bulunan ve özerk statüdeki sömürge toprağı Yeni Kaledonya’da ortalık karıştı. Seçim yasasında yapılması planlanan değişiklik nedeniyle bölgenin yerli halkı olan Kanaklar, dışardan gelen ve en az 10 yıl bölgede yaşayanların seçmen listesine alınması girişimini, Fransızların iç işlerine müdahale olduğunu belirterek protestolar düzenledi. Son 2 günde şiddetin artması ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti.

Protestoların artması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron bölgeye asker gönderme kararı alarak OHAL ilan edildi. Ayrıca Yeni Kaledonya’da TikTok kullanımı yasaklandı.

AZERBAYCAN BAYRAKLARI İLE SOKAĞA ÇIKTILAR

Yeni Kaledonya’da yaşanan protestolarda bir ayrıntı dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı protestocuların Azerbaycan bayrakları ile sokağa çıktığı görüldü. Yeni Kaledonya ile Azerbaycan arasında yakın ilişki olduğu belirtiliyor.

Fransız yetkililer, Azerbaycan’ın Yeni Kaledonya’daki protestoları desteklediğini iddia ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, geçen aylarda da meydana gelen gösteriler sonrası ortaya çıkan iddiaları reddetmişti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada iddiaları reddederek Fransa’yı Azerbaycan’a karşı ayrılıkçı unsurları desteklemekle suçlamıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün yaptığı açıklamada Azerbaycan ile ilgili iddiaları yineleyerek, Yeni Kaledonya yönetimi ile Azerbaycan arasında geçtiğimiz aylarda yapılan bir anlaşmaya atıfta bulundu. Darmanin, “Müdahale girişimleri olsa bile Fransa kendi topraklarında egemendir” dedi.

Yeni Kaledonya’da mart ayında meydana gelen protestolarda da bazı yerliler, Azerbaycan bayrakları ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in Karabağ savaşında sembol olan ‘Demir yumruk’ posteri ile sokağa çıkmıştı.

YENİ KALEDONYA’DA NELER OLUYOR?

Fransa’nın Avustralya ve Fiji arasında kalan denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya 19. Yüzyıldan bu yana Fransa’nın toprağı durumunda 1946 yılına kadar Fransız sömürgesi olan Yeni Kaledonya, 2003 yılında ise özerk statüye kavuştu. Fransa yönetimi ile Yeni Kaledonya arasında 1998 yılında imzalanan bir anlaşma ile birlikte bölgeye sonradan yerleşenlerin seçimde oy kullanmaları yasaklanırken sadece bölgenin yerlilerinin oy kullanması kararlaştırıldı.

Ancak yapılması planlanan bir anayasa değişikliği ortalığı karıştırdı. Söz konusu değişiklik ile bölgeye dışardan gelerek en az 10 yıl burada yaşayanların oy kullanmasının önü açılıyor. Bu durum seçmen listelerinin 1998 yılından bu yana ilk kez güncellenmesi anlamına geliyor.

Yeni Kaledonya’nın yerel halkı olan Kanaklar bu değişikliğe şiddetle karşı çıkıyor. Kanaklar, söz konusu değişiklik ile Fransa’nın kendi siyasetlerine müdahale etmesinden endişe duyuyor. Bölgede uzun zamandır bağımsızlık mücadelesi olsa da yapılan 2 referandumun birinde bağımsızlık karşıtları az farkla kazandı. Bir diğer referandum girişimi ise koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi ancak sonrasında yapılmadı.