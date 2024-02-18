Fransız deprem bilimciler Pierre Henry ve Romain Bousque beklenen İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı

Deprem bilimci jeofizikçiler Pierre Henry ve Romain Bousquet, Halk TV'de yaşanabilecek yeni depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bousquet ve Henry açıklamalarında, “En muhtemel senaryo ile ilgili çok büyük bir değişiklik yok. Fayın Silivri'den İstanbul'a olan bölgesi kırılacak ama belki de buna Marmara Adaları segmanı da eklenecek. Burada 7.2-7.4'e uzanan bir büyüklükte deprem bekliyoruz.

Güncel senaryoya göre Silivri-İstanbul arasında bir depremin olmasını bekliyoruz. Ama bir segman kırıldığında bitişik segmantta bir deprem olduğunda eskiden kırılan segmant bir daha kırılmaz diye bir şey yok. Hatta bu çok sık olur. Yani kırılan bir segmanın bitişik bir segmanda deprem olduğunda yeniden kırılması mümkün” ifadelerini kullandı.