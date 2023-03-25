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Fransız göstericiler ''Darmanin Yasası''na karşı sokağa döküldü!

Fransa'nın başkenti Paris'te, hükümetin hazırladığı göç yasası tasarısını protesto etmek için binlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 22:20
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Fransız göstericiler ''Darmanin Yasası''na karşı sokağa döküldü!

Fransız göstericiler ''Darmanin Yasası''na karşı sokağa döküldü!
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Uluslararası İnsan Hakları Derneği'nin himayesinde gerçekleştirilen protesto gösterisine onlarca dernek ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Hükümetin göç yasası tasarısına karşı yapılan bu gösteri, Fransa'nın 23 kentinde de protesto ve yürüyüşlerin düzenlenmesine sebep oldu.

Fransız kamuoyunda "Darmanin Yasası" olarak adlandırılan ve mart ayının sonlarında senatoya ve ardından Ulusal Meclis'e sunulması beklenen yasa tasarısına karşı yapılan bu protestolar, hükümetin göç politikalarına yönelik artan eleştirilere işaret ediyor. Göstericiler, düzensiz göçmenlerle daha fazla dayanışma çağrısında bulunarak, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e tepki gösterdi.

Darmanin tarafından hazırlanıp Meclis'e sunulan yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda, ülkedeki yabancılar söz hakkı tanımaksızın sınır dışı edilecek. Bu da, yasanın kabul edilmesi halinde, ülkedeki düzensiz göçmenlerin ve yabancıların haklarına dair endişeleri arttırıyor.

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