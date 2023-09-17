Fransız Historia dergisi Atatürk'ü kapak yaptı. Yüzyıl önce Atatürk modern Türkiye'yi icat etti

Fransız Historia dergisi eylül ayı sayısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak Atatürk'ün fotoğrafı ve'100 yıl önce Atatürk modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu' yazılı kapakla yayımlandı.

Fransız Historia dergisi Atatürk'ü kapak yaptı. Yüzyıl önce Atatürk modern Türkiye'yi icat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutlarken Historia, "Türklerin babası" Atatürk olarak bilinen vesayet sahibi Mustafa Kemal'i kapak yaptı.

Fransa'nın ünlü tarih dergisi Historia, 921. sayısının kapağında Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılına ithafen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görseline yer verdi. "Türklerin babası" ifadesinin yer aldığı açıklamalı sayının kapağında "Atatürk Yüz Yıl Önce Modern Türkiye'yi İnşa Etti" ifadesi de yer buldu.

Ünlü Fransız tarih dergisi Historia, Eylül 2023 tarihli 921 sayılı kapağında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer verdi. Derginin bu ayki sayısının kapağında "Atatürk Yüz Yıl Önce Modern Türkiye'yi İnşa Etti" ifadesi yer aldı. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen hazırlanan bu sayı, Türk dünyası tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

AÇIKLAMADA TÜRKLERİN BABASI VURGUSU YAPILDI

Historia Dergisi’nin internet sayfasında yer alan açıklamada şu ifadelere ve sorulara dikkat çekildi:

"Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılını kutlarken Historia, "Türklerin babası" Atatürk olarak bilinen vesayet sahibi Mustafa Kemal'e geri dönüyor. Büyük bir reformcu olarak hem Türkleşmiş hem de Batılılaşmış ülkesini, moderniteye sağlamlaştırdı. 1920'deki Sevr Antlaşması'ndan sonra Türk milleti nasıl inşa edildi? Kemal'in politikası nasıl belirleyicidir?"

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