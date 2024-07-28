Fransız liderden Olimpiyat tepkisi

Törende, spor kafilelerinin Sen Nehri üzerinde teknelerle geçit töreni gerçekleştirilirken, yaklaşık dört saat süren etkinlik canlı performanslar ve videolarla dünya çapında izlendi. "Son Akşam Yemeği" tablosunun "drag queen" temalı bir gösteriyle canlandırılması, dini duyguları rencide ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

Mélenchon, kendi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "İsa ve havarilerinin son yemeği ile Hristiyanların ibadetinin temelini oluşturan 'Son Akşam Yemeği' ile alay edilmesinden rahatsız oldum" dedi ve bu tür provokasyonların inananları incitme riskini barındırdığını vurguladı.

Açılış törenindeki performansa hem Fransa'dan hem de uluslararası alandan çeşitli tepkiler geldi. Fransa Katolik Kilisesi, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneler içeriyordu ve bu durum bizi derin şekilde üzdü" ifadelerini kullandı. Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı üyesi Marion Marechal ise, "Son Akşam Yemeği'nin bu 'drag queen' parodisi karşısında hakarete uğradığını hisseden tüm Hristiyanlar, bu olayı konuşan Fransa'nın bir sorunu olarak görmemelidir. Bu provokatif davranışlar solcu bir azınlığa aittir" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Ayrıca, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben, "Hepimiz Paris 2024 Olimpiyatları'nı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu akşam siyasetten konuşmak istemiyorum. Ancak, bu gösteri gerçekten gerekli miydi?" dedi. Fransız avukat Fabrice di Vizio, olaya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. ABD'nin Minnesota eyaletinden Piskopos Robert Barron ise, gösteriyi "iğrenç bir alaycılık" olarak nitelendirerek, Hristiyanların bu duruma sessiz kalmamaları gerektiğini söyledi.